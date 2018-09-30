"الهواري" يكشف تفاصيل حملة "وعاشروهن بالمعروف"

كشف الدكتور محمود الهوارى عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر الشريف، تفاصيل حملة "وعاشروهن بالمعروف" وآليات الأزهر في حل المشكلات المجتمعية.



وأوضح "الهواري" خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الحملة هي واحدة من آليات الأزهر في تنفيذ دورة المجتمعي والتربوي، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف يعالج مشكلة الطلاق وغيرها من المشاكل العميقة كـ الخصومات الثأرية بأكثر من طريقة.



ونوه عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر الشريف، إلى أن الأزهر أنشا لجانًا عدة لحل المشاكل منها لجنة المصالحات ولجنة لم الشمل.



وأوضح: "لجنة المصالحات تم إعلانها منذ عام 2015 وتعمل على حل الخصومات الثأرية بالتعاون مع الأمن، أمام لجنة لم الشمل تعمل على حل المشكلات بين الزوجين قبل انفصالهم"، لافتا إلى نجاحها في لم شمل أكثر من 500 أسرة منذ إعلانها في أبريل الماضي.

