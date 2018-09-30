براعم المصري في الكارتيه يحققون نتائج إيجابية في بطولة القطاعات

حقق براعم المصري في الكاراتيه نتائج متميزة في بطولة القطاعات، التي أقيمت مؤخرا بالإسماعيلية، حيث فاز عمر وليد السعودي بالمركز الأول في بطولة الكوميتيه فردي بنين تحت 12 عام وزن 42 كيلو.

كما حققت اللاعبة نورا عماد الدين المركز السادس تحت 12 عاما بنات في الكاتا ، ليصعد كل منهما إلى بطولة الجمهورية التي ستجرى خلال الفترة القادمة.