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وزير القوى العاملة: "لو عملنا بإخلاص هنوصل.. وربنا هيساعدنا"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:25 ص
وزير القوى العاملة: لو عملنا بإخلاص هنوصل.. وربنا هيساعدنا
محمد سعفان
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الله وعد مصر بالحماية عندما وصل القائد الرئيس السيسي في 2013.

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه يحلم أن تكون مصر في مصاف الدول العشر الأوائل اقتصاديًا، مضيفًا: "لو كل واحد أخلصه في عمله هنوصل، وربنا هيساعدنا".

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