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رسميا.. الفرنسي جيرار رينيه مديرا فنيا جديدا للوداد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:30 ص
رسميا.. الفرنسي جيرار رينيه مديرا فنيا جديدا للوداد
رينيه جيرار
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محمد الصو
 

 

نجح نادي الوداد البيضاوي المغربي برئاسة سعيد الناصري، في الحصول على توقيع الفرنسي رينيه جيرار، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للراحل السكتيوي عقب الخروج الإفريقي.

 

وكان الوداد أعلن عن إقالة مديره الفني، عقب الخروج من وفاق سطيف الجزائري بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة بهدف مجموع اللقائين.

 

ومن المقرر أن يحضر المدرب الفرنسي ومعه مساعدان، على أن يتم الاستمرار بكل من مناف نابي المعد البدني، ومدرب الحراس.

 

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