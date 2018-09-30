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وزيرة خارجية النمسا تكشف سبب إلقاء كلمتها أمام الأمم المتحدة باللغة العربية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:26 ص
وزيرة خارجية النمسا تكشف سبب إلقاء كلمتها أمام الأمم المتحدة باللغة العربية
وزيرة خارجية النمسا
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ألقت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا، كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باللغة العربية، ووجه التحية إلى رئيس الجلسة، مؤكده أنها ستلقي كلمتها باللغة العربية باعتبارها أحد 6 لغات رسمية للأمم المتحدة، كما أنها درستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا.

وأوضحت أنها لغة جميلة ومهمة وجزء من الحضارة العربية، منوهه إلى أنها درست في لبنان أثناء الحرب، وكيف كان المواطنين يعيشون وسط الظروف الصعبة.

وأوضحت أن لديهم صوت ويجب استخدامه لمساندة الشرق الأوسط.

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