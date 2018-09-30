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بعد اختراق حسابات "فيسبوك".. "أديب" لـ المصريين: "غيروا الباسوردات"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:35 ص
بعد اختراق حسابات فيسبوك.. أديب لـ المصريين: غيروا الباسوردات
الإعلامي عمرو أديب
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وجه الإعلامي عمرو أديب، نصيحة إلى مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "خش غير الباسوورد بتاعك النهاردة".

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "حكاية الفيسبوك دي مفزعة ومرعبة، وياريت نتعلم ونلم نفسنا، كل واحد فينا عنده 40 حاجة.. فيس وتويتر.. وانستجرام".

كانت شركة "فيسبوك"، أعلنت عن اختراق نحو 50 مليون حساب، من قبل مهاجمين استغلوا خاصية View As الموجودة في التطبيق، وحصلوا على المعلومات.

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