ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن إيقاف مرتضى منصور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:24 ص
عاجل.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن إيقاف مرتضى منصور
مرتضى منصور
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لم يحضر اجتماعات لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الخاص بمناقشة إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام.

 

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أبوريدة تعرض لوعكة صحية تسببت في غيابه عن اجتماع لجنة الانضباط، موضحا أنه لو كان حضر لكان اتخذ موقفا لأنه يدعم كل الأندية المصرية ومسئوليها.

 

وتابع أن اتحاد الكرة سيجتمع خلال الأيام المقبلة ويبحث كيفية التعامل مع عقوبة إيقاف رئيس الزمالك.

المزيد عن: مرتضى منصور رياضة تابع الان ايقاف مرتضى منصور الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 1:10:09 AM