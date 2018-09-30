عاجل.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن إيقاف مرتضى منصور

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لم يحضر اجتماعات لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الخاص بمناقشة إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أبوريدة تعرض لوعكة صحية تسببت في غيابه عن اجتماع لجنة الانضباط، موضحا أنه لو كان حضر لكان اتخذ موقفا لأنه يدعم كل الأندية المصرية ومسئوليها.

وتابع أن اتحاد الكرة سيجتمع خلال الأيام المقبلة ويبحث كيفية التعامل مع عقوبة إيقاف رئيس الزمالك.