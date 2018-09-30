أبرز أخبار التوك شو يوم السبت 29-9-2018
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:10 ص
رقية جمال - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
وزير التعليم: إطلاق ملتقى عربي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الإثنين بحضور السيسي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إطلاق ملتقى عربي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الإثنين المقبل بحضور الرئيس السيسي، للتعرف على احتياجاتهم.
وزير التعليم العالي: ألمانيا ترى في مصر سوق تعليمي واعد وتسعى للتعاون مع جامعاتنا
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن ألمانيا ترى في مصر سوق تعليمي واعد، وتعمل على التعاون مع الجامعات المصرية.
وزير البترول: خطة قومية لإدخال الغاز لجميع المنازل على مستوى الجمهورية
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن هناك خطة قومية لإدخال الغاز الطبيعي للمنازل بجميع مراكز ومحافظات ومدن جمهورية مصر العربية.
سفير أمريكا السابق بالقاهرة: "ترامب" يُدرك أهمية مصر وقوتها
قال فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق في مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك أهمية وقوة مصر، ويُدرك ما يمثله الرئيس السيسي، والدور الذي بوسعه أن يقوم به، ولديه مشاعر قوية فيما يتعلق بالتقدم في هذه العلاقات.
"الملا": طرح مناقصة لاستكشاف البترول في البحر الأحمر قبل نهاية العام
كشف وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مناقصة لاستكشاف البترول في البحر الأحمر قبل نهاية العام.
"الأرصاد" تحذر من التقلبات الجوية.. وتكشف موعد تحسن الطقس
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تسود البلاد ولكن سيبدأ التحسن يوم الاثنين المقبل.
وزيرة الصحة عن حملة مكافحة فيروسي سي: الأكبر في تاريخ البشرية
قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية إن هذه الحملة هي الأكبر في تاريخ البشرية.
خبير عسكري: مصر تمتلك أحدث أجهزة للكشف عن المواد المتفجرة الخفية
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان الأسبق، إن الجماعات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة ضبط بحوزتها مواد متفجرة تحمل اسم الـ"c4"، وهي أقوى 10 مرات من المواد المتفجرة التقليدية، ويصعب اكتشافها، لأنها مادة بلاستيكية، لافتَا إلى أن مصر تمتلك أحدث أجهزة للمواد المتفجرة الخفية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
وزير التعليم: إطلاق ملتقى عربي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الإثنين بحضور السيسي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إطلاق ملتقى عربي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الإثنين المقبل بحضور الرئيس السيسي، للتعرف على احتياجاتهم.
وزير التعليم العالي: ألمانيا ترى في مصر سوق تعليمي واعد وتسعى للتعاون مع جامعاتنا
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن ألمانيا ترى في مصر سوق تعليمي واعد، وتعمل على التعاون مع الجامعات المصرية.
وزير البترول: خطة قومية لإدخال الغاز لجميع المنازل على مستوى الجمهورية
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن هناك خطة قومية لإدخال الغاز الطبيعي للمنازل بجميع مراكز ومحافظات ومدن جمهورية مصر العربية.
سفير أمريكا السابق بالقاهرة: "ترامب" يُدرك أهمية مصر وقوتها
قال فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق في مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك أهمية وقوة مصر، ويُدرك ما يمثله الرئيس السيسي، والدور الذي بوسعه أن يقوم به، ولديه مشاعر قوية فيما يتعلق بالتقدم في هذه العلاقات.
"الملا": طرح مناقصة لاستكشاف البترول في البحر الأحمر قبل نهاية العام
كشف وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مناقصة لاستكشاف البترول في البحر الأحمر قبل نهاية العام.
"الأرصاد" تحذر من التقلبات الجوية.. وتكشف موعد تحسن الطقس
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تسود البلاد ولكن سيبدأ التحسن يوم الاثنين المقبل.
وزيرة الصحة عن حملة مكافحة فيروسي سي: الأكبر في تاريخ البشرية
قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية إن هذه الحملة هي الأكبر في تاريخ البشرية.
خبير عسكري: مصر تمتلك أحدث أجهزة للكشف عن المواد المتفجرة الخفية
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان الأسبق، إن الجماعات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة ضبط بحوزتها مواد متفجرة تحمل اسم الـ"c4"، وهي أقوى 10 مرات من المواد المتفجرة التقليدية، ويصعب اكتشافها، لأنها مادة بلاستيكية، لافتَا إلى أن مصر تمتلك أحدث أجهزة للمواد المتفجرة الخفية.
المزيد عن: وزير التعليم العالي مصر ذوي احتياجات توك شو اخبار مصر أخبار