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هل السفر للقدس حرام أم حلال.. شاهد رد البابا تواضروس

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:20 ص
هل السفر للقدس حرام أم حلال.. شاهد رد البابا تواضروس
البابا تواضروس
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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاء مع شباب كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين بمدينة بيلفيل، في ولاية نيوچيرسي.


أثناء اللقاء سأل أحدهم البابا: هل السفر للقدس حرام أم حلال؟ وجاءت إجابة البابا تواضروس :"لايوجد "حرام" و"حلال" لدينا أصلًا، وفي عام ١٩٦٧م حدثت النكسة وإسرائيل احتلت القدس ومن يومها لم يعد هناك زيارات وتجدد هذا الموقف في حبرية البابا شنودة".

استدرك البابا تواضروس : "ولكن الكنيسة لها مدارس وكنائس، ولنا مطران هناك، ومن القرن الـ ١٢ الميلادي كان الفلسطينيون يعيشون على الزيارات التي مثلت مصدر دخل، ولما توقفت الزيارت حدثت مشكلة".

تابع: "الرئيس أبومازن دعا المصريين لزيارة القدس، لأن هذا يساعد الفلسطينيين، ولهذا السبب سألني البعض عن إمكانية زيارة القدس كهدية قدمها أبناؤهم لهم، فقلت لهم الكبار من٩٠ سنة فما فوق يروحوا".

وأكمل محدثًا شباب الكنيسة بنيو جيرسي: "وأنتم تقدروا تروحوا وتزوروا المطرانية القبطية هناك، وإحنا بنبعت رهبان وراهبات للزيارة هناك أيضًا".

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