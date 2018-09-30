وزير القوى العاملة لـ ذوي القدرات الخاصة: "بنوعدكم بتوفير فرص عمل"



وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن كل مكاتب التوظيف التابعة للوزارة تبحث بشكل مستمر عن توفير فرص عمل لهم.



ووجه رسالة لذوي القدرات الخاصة: "بنوعدكم بتوفير مزيد من فرص العمل".





قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة مهتمة بتوفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة، موضحًا أنهم وفروا برنامج تدريب خاص بهم.