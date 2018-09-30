ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير القوى العاملة لـ ذوي القدرات الخاصة: "بنوعدكم بتوفير فرص عمل"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:40 ص
وزير القوى العاملة لـ ذوي القدرات الخاصة: بنوعدكم بتوفير فرص عمل
وزير القوى العاملة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة مهتمة بتوفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة، موضحًا أنهم وفروا برنامج تدريب خاص بهم.

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن كل مكاتب التوظيف التابعة للوزارة تبحث بشكل مستمر عن توفير فرص عمل لهم.

ووجه رسالة لذوي القدرات الخاصة: "بنوعدكم بتوفير مزيد من فرص العمل".

المزيد عن: محمد سعفان توك شو القوى العاملة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 6:20:09 AM