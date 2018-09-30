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"الوزراء": إقبال كبير للغاية للحجز في مدينة العلمين الجديدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:23 ص
الوزراء: إقبال كبير للغاية للحجز في مدينة العلمين الجديدة
هاني يونس
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داليا الحسين
 
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الساحل الشمالي أصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير للغاية للحجز في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، مساء السبت، أن وزارة الإسكان باعت 5 أبراج شاطئية تم إنشاؤها بمدينة العلمين بالساحل الشمالى.

ولفت إلى أن وفدًا مصريا سيحضر مؤتمر السياحة العالمي بـ"دبى" للترويج لباقي الأبراج في مدينة العلمين، وكذلك الأبراج الجاري إنشاؤها بمدينة المنصورة.

وكشف أنه في نهاية اجتماع اليوم تم الاتفاق على الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة العالمية على فندق سياحي يتم إنشاؤه وتجهيزه بواسطة وزارة الإسكان بينما تتولى الشركة التشغيل والترويج والإدارة للفندق كمرحلة أولى.

ولفت "يونس" إلى أن هناك تصورًا كاملا لتطوير عيون موسى من خلال الاعتماد على المياه الكبريتية لاستغلالها في جذب السياحة الاستشفائية.
المزيد عن: هاني يونس مصر توك شو العلمين اخبار مصر إسكان
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