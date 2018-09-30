نشرة أخبار منتصف الليل.. مؤتمر للإعلان عن مبادرة "فيروس سي" غدًا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ عقد رئيس الوزراء مؤتمرًا غدًا للإعلان عن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي.





ينظم مجلس الوزراء غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمقر مجلس الوزراء، بشأن الإعلان عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، والتي تستهدف نحو 50 مليون مصري.





نعى الأزهر الشريف ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، مما أسفر عن وفاة نحو 384 شخصا، وإصابة وتشريد مئات آخرين.





أعلن ائتلاف "دعم مصر" برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، تعيين المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمينًا عامًا للائتلاف.





قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن أسباب تكرار زنا المحارم في المجتمع المصري، يأتي نتيجة تعاطي الأشخاص للمخدرات، أو لديهم اضطرابات نفسيه، أو استثارة جنسية عالية مما يصيبهم بالهوس الجنسي، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لزنا المحارم بنسبة 99% هو تعاطي الحشيش والأبتريل.







