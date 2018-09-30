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نقيب الصيادلة: العاملون في سوق الدواء "بيشتغلوا في جزر منعزلة"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:55 ص
نقيب الصيادلة: العاملون في سوق الدواء بيشتغلوا في جزر منعزلة
محي عبيد
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هدى عبدالرازق
 
قال محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن العاملين في سوق الدواء "بيشتغلوا فى جزر منعزلة ومفيش ربط بين الأطراف المعنية بالدواء".

وقال "عبيد" في تصريحات لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، إن صناعة الدواء المصرية عليها قيود بسبب ما يُعرف بالمرجعية.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال محملة بأعباء ولا بد من تكاتف الوزارات بقيادة رئيس الوزراء، مضيفًا: "النهاردة قطاع الأعمال أعلن تحريك سعر 400 صنف دوائي رغم أنه لا يملك ذلك القرار".

وطالب الدولة بالنظر لسوق الدواء أو ستحدث أزمة في سوق الأدوية، وضرورة تواصل الوزارات المعنية لمعرفة أثر قرارات تحريك الأسعار على المواطن البسيط.
المزيد عن: مصر محي عبيد صيادلة توك شو اخبار مصر أدوية
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