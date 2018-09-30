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"سعفان" عن تسجيل 350 ألف شاب لبياناتهم للحصول على فرصة عمل: "رقم هزيل"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:52 ص
سعفان عن تسجيل 350 ألف شاب لبياناتهم للحصول على فرصة عمل: رقم هزيل
وزير القوى العاملة
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك تغير حدث في فكر الأسرة المصرية والشباب المصري في مفهومهم عن العمل.

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم يعملون على طرح فرص عمل لائقة للشباب، وعقود عمل بها مزايا.

وناشد راغبي العمل تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة لتوفير فرص عمل مناسب لهم، منوهًا بأن هناك 350 ألف شاب سجل بياناتهم على موقع الوزارة وهو رقم هزيل في ظل حجم البطالة في مصر.

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