"سعفان": قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة متوفرة لأي جهة



وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن قاعدة البيانات المسجلة عن العمالة غير المنتظمة ستكون متاحة لأي جهة بالدولة للاستفادة منهم في توفير مشروعات أو غيره تفيدهم.





قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل بياناتها في الوزارة، عندما يجدون من سجلوا أنفسهم يحصلون على امتيازات، سيسرعون إلى تسجيل أنفسهم.