ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"سعفان": قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة متوفرة لأي جهة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:23 ص
سعفان: قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة متوفرة لأي جهة
محمد سعفان
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل بياناتها في الوزارة، عندما يجدون من سجلوا أنفسهم يحصلون على امتيازات، سيسرعون إلى تسجيل أنفسهم.

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن قاعدة البيانات المسجلة عن العمالة غير المنتظمة ستكون متاحة لأي جهة بالدولة للاستفادة منهم في توفير مشروعات أو غيره تفيدهم.

المزيد عن: وزير القوى العاملة مصر محمد سعفان توك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 3:00:26 AM