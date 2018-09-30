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وزير القوى العاملة: 40 ألف جنيه تكلفة تدريب العامل الواحد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:51 ص
وزير القوى العاملة: 40 ألف جنيه تكلفة تدريب العامل الواحد
وزير القوى العاملة
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنهم سيعملون على حل مشكلة عدم قدرة مراكز التدريب المالية على إجراء عمليات التدريب، معقبًا: "مش هنقف على مشكلة".

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنهم يستهدفون تخريج 10 آلاف متدرب سنويا بأعلى مستوى، مضيفًا أن كثير من الشركات المصرية والأجنبية تعمل على أن يكون لهم دور في المجتمع المصري.

ولفت إلى أن تكلفة تدريب العامل الواحد تصل إلى 40 ألف جنيه.

المزيد عن: وزير القوى العاملة محمد سعفان عمال تدريب اخبار مصر
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