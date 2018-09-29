تركي أل الشيخ يرصد 30 ألف ريال مكافأة للاعبي الاتحاد حال الفوز على الوصل





وجه المستشار تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بتقديم مبلغ 30 ألف ريال لكل لاعب في فريق اتحاد جدة حال نجحوا من تحقيق الفوز على الوصل.





ويلتقي فريق اتحاد جدة مع الوصل الإماراتي، اليوم الأحد، وذلك في إطار إياب دور 32 من البطولة العربية للأندية.





وثمن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، دعم المستشار تركي أل الشيخ مؤكدًا أن موقف غير مستغربة منه.





وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 والتي أقيمت على ملعب الجوهرة في المملكة العربية السعودية.



