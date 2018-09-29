ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وزير القوى العاملة: تدريب العمال كان روتينيًا.. "وكان بيخرج زي ما دخل"

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:11 م
وزير القوى العاملة: تدريب العمال كان روتينيًا.. وكان بيخرج زي ما دخل
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة لديها ملفات كثيرة، والعمل جاري في كل الملفت بالتوازي، فليس هناك ملف مهمل على حساب ملف آخر.

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن التدريب كان من أخطر ملفات الوزارة، لافتًا إلى أن ملاحظة العالم الخارجي عن العمال المصريين أنهم جيدون ولكن ينقصهم التدريب.

وأضاف أن التدريب الذي كان يتم روتينيًا، والمتدرب كان "بيخرج زي ما دخل"، ومن هنا كان لابد من إعادة النظر مرة أخرى في كيفية إدارة ملف التدريب، منوها بأنهم عملوا على التعاون مع شركات لتولي التدريب وبمفهوم عالمي.
المزيد عن: توك شو أخبار مصر وزارة الري أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
19:35
1
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
0
x
18:00
1
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
1
x
19:30
1
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
3
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
2
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
2
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
2
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
1
x
18:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
0
x
20:45
0
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
3
x
15:00
1
لاتسيو
يوفنتوس
3
x
18:00
1
نابولي
انتر ميلان
0
x
20:30
0
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 11:30:02 PM