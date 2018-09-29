وزير القوى العاملة: تدريب العمال كان روتينيًا.. "وكان بيخرج زي ما دخل"

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة لديها ملفات كثيرة، والعمل جاري في كل الملفت بالتوازي، فليس هناك ملف مهمل على حساب ملف آخر.





وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن التدريب كان من أخطر ملفات الوزارة، لافتًا إلى أن ملاحظة العالم الخارجي عن العمال المصريين أنهم جيدون ولكن ينقصهم التدريب.



