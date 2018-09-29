وزير القوى العاملة: تدريب العمال كان روتينيًا.. "وكان بيخرج زي ما دخل"
السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:11 مهدى عبدالرازق
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة لديها ملفات كثيرة، والعمل جاري في كل الملفت بالتوازي، فليس هناك ملف مهمل على حساب ملف آخر.
وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن التدريب كان من أخطر ملفات الوزارة، لافتًا إلى أن ملاحظة العالم الخارجي عن العمال المصريين أنهم جيدون ولكن ينقصهم التدريب.
وأضاف أن التدريب الذي كان يتم روتينيًا، والمتدرب كان "بيخرج زي ما دخل"، ومن هنا كان لابد من إعادة النظر مرة أخرى في كيفية إدارة ملف التدريب، منوها بأنهم عملوا على التعاون مع شركات لتولي التدريب وبمفهوم عالمي.
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