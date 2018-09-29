لهذا السبب.. توقفي عن وضع "العطر" على شعركِ نهائيا!

بمجرّد أن تفوح رائحة عطركِ حتى يلتفت الجميع إليكِ! تنثرينه داخل معصميكِ، وراء أذنيكِ، بين ثدييكِ، في الجزء الخلفيّ من ركبتيكِ وعلى شعركِ... كلّها أماكن تجعل رائحة العطر تدوم طيلة اليوم وتعلق على جسمكِ بشكل أكبر. لا خلاف على هذا الموضوع، لكن ما سنختلف عليه هو نثر عطركِ المفضّل على شعركِ من دون التفكير بسلبيات هذه الخطوة.





ملاحظة.. عندما نقول عطركِ المفضّل أيّ العطر الذي تنثرينه على جسمكِ بشكل يوميّ.





في الواقع، إن العطور التي تستخدم للجسم تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تجعل الشعر مع مرور الوقت جافاً وهشّاً، ليكون في نهاية المطاف أكثر عرضة للتكسّر والتقصّف.





الحلّ؟

عليكِ أن تستبدلي العطور العادية بتلك المخصّصة للشعر والتي تعرف بـHair mists. هذه الأخيرة تحتوي على كمية ضئيلة جدّاً من المواد الكيميائية، ممّا يساعدكِ في حماية شعركِ من أيّ ضرر وستفوح منه رائحة ولا أطيب مع كلّ حركة تقومين بها.





طريقة نثر العطر على شعركِ:

لا تقومي برش العطر المخصّص للشعر مباشرة على شعركِ، بل على الفرشاة قبل أن تمشّطيه، فتتغلّغل الرائحة داخل الخصلات وتدوم لوقت أطول.





تخلّصي من الروائح غير المرغوب بها والتي تعلق على خصلات شعركِ، وأضيفي لمسة من الرقي والجاذبيّة إلى جمالكِ برشّةٍ واحدة! تجدين عطور الشعر برائحة الأزهار، الزيوت الطبيعية، المسك وغيرها من النفحات التي تتغلغل إلى أعماق شعركِ. إليكِ في ما يلي عطور للشعر لتتركي أثراً أينما تواجدتِ.





- عطر Acqua di Gioia Hair and Body Mist من Giorgio Armani.





- عطر Amo Ferragmo من Salvatore Ferragamo.





- عطر Paris Hair Couture من Balmain.





- عطر Chance Eau Tendre Hair Mist من Chanel.



