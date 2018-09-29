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متحدث وزارة الري عن "السد الشتوية": "إحنا اللي بنعملها"

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:09 م
متحدث وزارة الري عن السد الشتوية: إحنا اللي بنعملها
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هدى عبدالرازق
 
قال يسري خفاجى، المتحدث باسم وزارة الري، إن السدة الشتوية هى إجراء تقوم به وزارة الري بتخفيض مناسيب المياه في المجاري المائية، معقبا: "إحنا اللي بنعملها".

وأشار "خفاجى"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن السدة الشتوية لا تتم إلا بقرار وزاري يحدد مواعيدها ويخطر به الوزارات المسئولة، وينشر في جريدة الوقائع الرسمية.

وأوضح أن خلال فترة السدة الشتوية يتم إنشاء كباري، وإجراء بعض عمليات الإصلاح، منوها بأن السدة الشتوية يطلق عليها موسم أقل الاحتياجات.
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