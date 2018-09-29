متحدث وزارة الري عن "السد الشتوية": "إحنا اللي بنعملها"

قال يسري خفاجى، المتحدث باسم وزارة الري، إن السدة الشتوية هى إجراء تقوم به وزارة الري بتخفيض مناسيب المياه في المجاري المائية، معقبا: "إحنا اللي بنعملها".





وأشار "خفاجى"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن السدة الشتوية لا تتم إلا بقرار وزاري يحدد مواعيدها ويخطر به الوزارات المسئولة، وينشر في جريدة الوقائع الرسمية.



