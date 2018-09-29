إنتر ميلان يعبر كالياري بهدفي مارتينيز وبوليتانو

فاز فريق إنتر ميلان اليوم السبت على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي احتضنها ملعب (سان سيرو) ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي (السيري آ).

وافتتح المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز أهداف فريقه في الدقيقة الـ12

وفي الدقيقة (89) أضاف المهاجم ماتيو بوليتانو الهدف الثاني للإنتر، ليؤكد فوز فريقه بنقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 13 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كالياري عند 6 نقاط في المركز الـ16 مؤقتا.