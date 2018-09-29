جيلي تقدم سيارتها "Imperial" في معرض أوتوماك فورميلا.. تعرف على سعرها!

قدمت شركت جيلي الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن سيارتها "IMPERIAL" سيدان الجديدة داخل جناحها بمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" المقام حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر حتى 30 من سبتمبر الجاري.





وأكدت الشركة أنها ستطرح السيارة الجديدة المزودة بتكنولوجيا فولفو ولوتس، عبر وكيلها في مصر مجموعة جي بي غبور أوتو، وستكون متاحة بفئة واحدة بأسعار تبدأ من 285.000 جنيهًا.





وكشفت الشركة عن أبرز مواصفات السيارة، حيث ستتاح في السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان بمعدل استهلاك 7.2 لتر لكل 100 كم وناقل حركة CVT أوتوماتيك.





كما تمتاز إمبريال الجديدة بعدد من وسائل المساعدة والأمان منها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وفرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج توازن إليكتروني EBD، بالإضافة إلى حساس ركن خلفي وكاميرا خلفية ونظام منع إدارة المحرك.





وعلى هامش تقديم السيارة الجديدة أكد مسئول بالشركة السوق المصري يعد بوابة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، لافتًا إلى أن عملاء جيلي في مصر وصل عددهم في خلال 6 سنوات إلى أكثر من 45.000 عميل.



