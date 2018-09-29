محمد هنيدي يحيي ذكرى علاء ولي الدين بهذه الكلمات!

أحيا الفنان محمد هنيدي، ذكرى زميله الراحل الفنان علاء ولي الدين، بنشر صورة تجمعها معًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أنه كان الصاحب الذي لن يعوضه أبدًا.

وكتب "هنيدي": "الصاحب اللي عمرك م اهتعوضوا اللي هيفضل معاك مهما غاب وهتفضل فاكر كل حكايتكوا.. كل الأوقات الحلوة وحتى الأوقات الصعبة اللي عشتوها مع بعض.. ممكن الحكايات تعوض للحظة غيابه بس بعدها هتحس أن في جزء منك مش موجود لان ما عدش في حكايات جديدة تحكيها وماعدتش لاقيه جنبك في الوقت الحلو والوقت الصعب اللي بيعوض أن علاء سيرته هتفضل حلوة على كل لسان مش عشان فارقنا.. عشان كان هو حلو ربنا يرحمك".