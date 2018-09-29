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محمد حمدي: رحيلي عن سموحة سيكون للاحتراف خارج مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:52 م
محمد حمدي: رحيلي عن سموحة سيكون للاحتراف خارج مصر
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علاء خليف
 

 

أكد محمد حمدي زكي نجم سموحة أن رحيله عن النادي السكندري سيكون للاحتراف خارج مصر.

 

وقال "زكي" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " نادي سموحة من الأندية الكبيرة في مصر وإدارة النادي توفر للفريق كافة عوامل النجاح وتلبي له كافة المتطلبات وذلك احد اسباب استمراري مع الفريق".

 

وأضاف: " سعيد جدًا بتولي علي ماهر قيادة الفريق وأتمني تحقيق بطولة معه للفريق السكندري".

 

وأتم: "اذا رحلت عن سموحة سيكون للاحتراف خارج مصر".

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