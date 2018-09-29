محمد حمدي: رحيلي عن سموحة سيكون للاحتراف خارج مصر

أكد محمد حمدي زكي نجم سموحة أن رحيله عن النادي السكندري سيكون للاحتراف خارج مصر.

وقال "زكي" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " نادي سموحة من الأندية الكبيرة في مصر وإدارة النادي توفر للفريق كافة عوامل النجاح وتلبي له كافة المتطلبات وذلك احد اسباب استمراري مع الفريق".

وأضاف: " سعيد جدًا بتولي علي ماهر قيادة الفريق وأتمني تحقيق بطولة معه للفريق السكندري".

وأتم: "اذا رحلت عن سموحة سيكون للاحتراف خارج مصر".