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الأهلي أم الزمالك.. أيهما تختار للعب له حاليًا؟ محمد حمدي يُجيب

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:58 م
الأهلي أم الزمالك.. أيهما تختار للعب له حاليًا؟ محمد حمدي يُجيب
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علاء خليف
 
كشف محمد حمدي زكي نجم سموحة عن موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك حال تلقي عرضين من الناديين في توقيت واحد بالمستقبل.

وقال "زكي" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " لو عاد بي الزمن وتلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأحصل على فرصة للتفكير ودراسة الأمر قبل الاختيار".

وأضاف: " اذا تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك في الفترة الحالية، سأدرسهما جيدًا قبل اتخاذ قراري النهائي، ووارد الموافقة على عرض الزمالك لو وجدت فرصتي معه ستكون أكبر من فرصتي في الأهلي".

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