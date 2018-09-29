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معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:57 م
معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)
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حسام زيدان
 

أقام متحف الفن الإسلامي معرضًا مؤقتًا، عُرض فيه  15 تحفة أثرية من مقتنيات متحف الفن القبطي، ومعرضًا للوحات من الفن التشكيلي مستوحاة من الفن القبطي والإسلامي، ومعرضًا للحرف التراثية.


جاء ذلك على هامش احتفال متحف الفن الإسلامي مساء اليوم السبت، بالتعاون مع متحف الفن القبطي، بتوافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية هذا العام.


وكانت الاحتفالات قد بدأت منذ الأربعاء 12 سبتمبر، في متحف الفن القبطي بإقامة معرض مؤقت للآثار من مقتنيات متحف الفن الإسلامي، وذلك برعاية إلهامصلاح رئيس قطاع المتاحف والذي كان قد أطلق الاحتفاليتين في إطار تفعيل دور المتاحف المجتمعي والتثقيفي.


معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)
معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)
معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)
معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)
معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)
معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)
معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)
المزيد عن: وزارة الآثار متحف الفن الإسلامي الآثار أخبار مصر أخبار
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