معرض قبطي مؤقت في متحف الفن الإسلامي (صور)

أقام متحف الفن الإسلامي معرضًا مؤقتًا، عُرض فيه 15 تحفة أثرية من مقتنيات متحف الفن القبطي، ومعرضًا للوحات من الفن التشكيلي مستوحاة من الفن القبطي والإسلامي، ومعرضًا للحرف التراثية.





جاء ذلك على هامش احتفال متحف الفن الإسلامي مساء اليوم السبت، بالتعاون مع متحف الفن القبطي، بتوافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية هذا العام.





وكانت الاحتفالات قد بدأت منذ الأربعاء 12 سبتمبر، في متحف الفن القبطي بإقامة معرض مؤقت للآثار من مقتنيات متحف الفن الإسلامي، وذلك برعاية إلهامصلاح رئيس قطاع المتاحف والذي كان قد أطلق الاحتفاليتين في إطار تفعيل دور المتاحف المجتمعي والتثقيفي.



