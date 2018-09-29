نهى وجيه: "الحضانات الإسلامية مليانة كوارث"

قالت نهى وجيه، الصحفية بجريدة الفجر، إن "الفجر" من أول الصحف التي فجرت قيام الجماعات الإسلامية بإنشاء حضانات لتدريس بعض الأفكار المتطرفة، مقدمة الشكر للنائب محمود بدر على دعمه لها في إثارة هذه القضية.





وتابعت "وجيه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أنها قامت باختيار 3 حضانات تتبع للجمعيات الإسلامية بشكل عشوائي جدًا، وطلبت التعرف على شروط انضمام ابنتها لكل حضانة على حدى، فطٌلب منها عدم ارتداء نجلتها أي ملابس قصيرة لعدم لفت انتباه الأولاد، خاصة إذا كانت الطفلة جميلة.



