حمدي زكي: شرف لأي لاعب الانضمام للزمالك.. ولكن
السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:48 معلاء خليف
كشف محمد حمدي زكي نجم سموحة السكندري، عن موقفه من اللعب للزمالك حال تلقيه عرضًا في المستقبل.
وقال "زكي" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": "شرف لأي لاعب التواجد في الزمالك ولا أمانع في اللعب له، ولكنني حصلت على شعبية كبيرة عند إنضمامي للاهلي، وأصبحت محسوب علي الأهلي، واخشي اتخاذ خطوة تغضب الجماهير مني".
وعن موقفه من الانضمام للأهلي لو عاد به الزمن قال: " لو عاد بي الزمن كنت سأوافق على الانتقال للأهلي ولكن كنت سأتخذ بعض الاحتياطات الضرورية".