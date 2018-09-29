المقيرن: الفترة المقبلة ستكون حافلة بالأخبار الجميلة لنادي الاتحاد

وعد نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة، جماهير فريقه بأن الفترة المقبلة ستكون استثنائية للعميد وتمنى أن تعود الانتصارات مع بيليتش.





وقال المقيرن، خلال تصريحات صحفية: "أتمنى التوفيق لسلافين بيليتش خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، تواجده وتدريبه للفريق سيكون دافعاً كبيراً بأن يشاهد الجميع عودة ‎الاتحاد إلى المنافسة مجدداً".





وتابع حديثه: "الفترة المقبلة ستكون حافلة بالأخبار الجميلة لنادي الاتحاد".





ويخوض نادي اتحاد جدة مباراة قوية ضد الوصل الإماراتي، يوم غدٍ الأحد، في إطار منافسات إياب دور 32 من البطولة العربية للأندية.



