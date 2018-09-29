المقيرن: الفترة المقبلة ستكون حافلة بالأخبار الجميلة لنادي الاتحاد
السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:47 ممنى العوضي
وعد نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة، جماهير فريقه بأن الفترة المقبلة ستكون استثنائية للعميد وتمنى أن تعود الانتصارات مع بيليتش.
وقال المقيرن، خلال تصريحات صحفية: "أتمنى التوفيق لسلافين بيليتش خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، تواجده وتدريبه للفريق سيكون دافعاً كبيراً بأن يشاهد الجميع عودة الاتحاد إلى المنافسة مجدداً".
وتابع حديثه: "الفترة المقبلة ستكون حافلة بالأخبار الجميلة لنادي الاتحاد".
ويخوض نادي اتحاد جدة مباراة قوية ضد الوصل الإماراتي، يوم غدٍ الأحد، في إطار منافسات إياب دور 32 من البطولة العربية للأندية.