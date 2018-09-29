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اتساع إضراب سائقي الشاحنات في إيران بصورة غير مسبوقة (فيديو+ صور)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:47 م
اتساع إضراب سائقي الشاحنات في إيران بصورة غير مسبوقة (فيديو+ صور)
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محمد سمير
 

قال مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن جولة جديدة لإضراب سائقي الشاحنات في إيران اندلعت بصورة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن إضراب سائقي الشاحنات شمل نحو 248 مدينة في أنحاء إيران من شمالها إلي جنوبها ومن شرقها إلي غربها رغم تهديدات القمع والإعدام من جانب قاده النظام المجرمون ورغم عشرات الاعتقالات .

وأضاف: استمر الإضراب في يومه السابع في هذه الجولة في حين هدد المدعي العام الإيراني، سائقي شاحنات النقل بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم بسبب إضرابهم عن العمل.

وأوضح عقبائي أن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، هدد سائقي الشاحنات بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم، بسبب إضرابهم عن العمل، فيما أكد خلال حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن سائقي الشاحنات الذين أضربوا عن العمل، يواجهون تهمة «قطّاع الطريق»، وإن عقوبتهم هي الإعدام" بحسب وصفه.

وأشار عقبائي إلى أنه جرى استعراض ضمن مبادرة رائعة قام بها أصحاب الشاحنات في هولندا تضامنًا مع إضراب سائقي الشاحنات في إيران.

واختتم عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه، أن "رجوي" وجهت تحياتها للسائقين الشرفاء المضربين في عموم إيران، وقالت إن نظام الملالي لا يريد أن يلبي طلباتهم العادلة، موضحة إن تحقيق هذه المطالب يتم فقط بالحرية والسلطة الشعبية، داعية عموم المواطنين لاسيما الشباب إلى دعم المضربين.




المزيد عن: طهران جرائم الملالي الملالي المقاومة الإيرانية إيران إضراب سائقي الشاحنات في إيران
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