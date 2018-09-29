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الريال يتعادل سلبيا مع أتلتيكو في ديربي مدريد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:44 م
الريال يتعادل سلبيا مع أتلتيكو في ديربي مدريد
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الفجر الرياضي
 
حسم التعادل السلبي لقاء الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

ووصل رصيد ريال مدريد لـ14 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، كما ارتفع رصيد الأتلتي إلى 12 في المركز الرابع.

وفشل الفريقان في زيارة الشباك بعدما أضاعا العديد من الفرص لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي كما بدأ.
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