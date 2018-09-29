أنشيلوتي: نابولي سينافس للنهاية على الكالتشيو

أكد كارلو أنشيلوتي ثقته في أن نابولي سيكون منافسًا حتى النهاية على الرغم من هزيمته 3-1 أمام يوفنتوس وانتقد طرد ماري روي. وكان دريس ميرتنز قد أنهى هجمة رائعة من فريقه ليحقق له تقدماً مبكراً لكن ماريو ماندزوكيتش سجل هدفين في الشوط الأول. وحصل ماريو روي بحماقة على بطاقة صفراء ثانية لتدخله على كاحل باولو ديبالا.





وقال أنشيلوتي في تصريحات لسكاي سبورت إيطاليا : "أعتقد أن الحكم اتخذ قرارًا سطحيًا. حصل اللاعب ماريو روي على البطاقة الصفراء الثانية بعد انتظار دام طويلاً لينظر في الأمر، جاء القرار من سطحية الحكم. كنت غاضب من فريقي لأننا بدأنا بقوة وتولى زمام المبادرة ولكن بعد ذلك بدأت في الركود وسمح ليوفنتوس باستعادة ثقتهم".





وأضاف : " لقد كان الأداء العام جيدًا. نحن بحاجة إلى تطور من حيث الشخصية والخبرة ولكننا قمنا بعمل جيد حتى عندما وصل عدد اللاعبين إلى 10 لاعبين".





لم يكن لدى جماهير يوفنتوس علاقات جيدة مع أنشيلوتي وكان يهاجمه من المدرجات.





واختتم أنشيلوتي "كانت هتافات مشجعي يوفنتوس هي المعتادة. سألعب مع كأس دوري الأبطال 2003 (حيث فاز ميلان على يوفنتوس في النهائي). يمكن أن تحدث الهزيمة، تماما كما يمكن أن يخسر يوفنتوس في نابولي. يجب أن نحافظ على التطور من العديد من الجوانب لكنني مقتنع بأننا سنكون قادرين على المنافسة حتى النهاية وأعتقد أن أداء الليلة أثبت ذلك ".



