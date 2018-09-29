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البنوك الأردنى تستبق قرار "المركزي" برفع الفائدة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:41 م
البنوك الأردنى تستبق قرار المركزي برفع الفائدة
البنك المركزى الاردنى
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وكالات
 
استبقت بعض البنوك العاملة في الأردن القرار المرتقب من قبل البنك المركزي الأردني بتعديل اسعار الفائدة على أدوات الدينار الأردني، وابلغت المقترضين بقرارها رفع اسعار الفائدة حوالي 25ر0 نقطة مئوية على قروضهم السكنية.

وارسلت بعض البنوك رسائل لمجموعة من المقترضين تفيد بتعديل اسعار الفائدة على القروض دون تحديد موعد لبدء سريانها، ما يمكن تفسيره انه من تاريخ تبلغ العميل بتلك الزيادة.

ويتوقع المراقبون ان يعمل البنك المركزي على رفع اسعار الفائدة على ادوات الدينار الأردني، وذلك في اعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي اسعار الفائدة على الدولار 25 نقطة اساس لتصبح 25ر2 بالمئة من 2 بالمئة سابقا.
وغالبا ما يتبع البنك المركزي الأردني قرارات المجلس الاحتياطي الفدرالي برفع اسعار الفائدة على أدوات الدينار الأردني، لارتباط الدينار بسلة عملات للدولار فيها الوزن الأكبر، ولكون البنك المركزي ثبت سعر صرف الدينار أمام الدولار منذ عام 1995.

وكانت البنوك رفعت اسعار الفائدة بين نصف نقطة إلى نقطة ونصف مئوية، قبل نحو خمسة شهور، في أعقاب 5 مرات رفع فيها البنك المركزي اسعار الفائدة.

ويتوقع ان لا تستجيب البنوك كافة لخطوة البنك المركزي المرتقبة بالرفع، وذلك من باب المنافسة من جانب وتخفيف الضغوط على المقترضين من جانب آخر.
المزيد عن: المصارف الاردنية الاقتصاد العربى الاقتصاد الاردنى اسعار الفائدة اخبار الاقتصاد
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