سعيد حساسين عن تحقيق الاكتفاء من الغاز: "مصر اليوم في عيد"

علق سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على خبر تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بقوله: "خبر هايل جدًا، ومصر اليوم في عيد".





وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، اليوم السبت، إن "مصر تستورد الغاز منذ سنوات طويلة، وفجأة أصبحنا نصدر الغاز، تحية للرئيس السيسي والجيش والشرطة والشعب المصري الصابر"



