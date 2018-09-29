سعيد حساسين عن تحقيق الاكتفاء من الغاز: "مصر اليوم في عيد"
السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:39 مرقية جمال
علق سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على خبر تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بقوله: "خبر هايل جدًا، ومصر اليوم في عيد".
وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، اليوم السبت، إن "مصر تستورد الغاز منذ سنوات طويلة، وفجأة أصبحنا نصدر الغاز، تحية للرئيس السيسي والجيش والشرطة والشعب المصري الصابر"
وأعلنت، مصر وصولها إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقررت وقف الاستيراد بعد آخر شحنة تلقتها البلاد الأسبوع الماضي، ما سيمكنها من التوسع في التصدير وستكون الأردن أولى الدول المستوردة.
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