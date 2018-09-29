محمود بدر مشيدًا بتحقيق جريدة الفجر عن الحضانات الإسلامية: "اكتشفت كوارث"

أشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بتحقيق جريدة الفجر، عن الحضانات التابعة للجماعات السلفية والشرعية التي تدرس مناهج غريببة جدًا على حد قوله، فقام بالتحقيق في هذا الأمر، ووجد أن هذه الحضانات الإسلامية تُعلم الأطفال أن المسلم لا يستمع للأعاني لأنها كلام قبيح.





وتابع "بدر"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء السبت، أن معظم الحضانات السلفية والشرعية تُدرس مصطلحات إخوانية بحتة، ولا تناسب الأطفال على وجه الإطلاق، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحضانات ستحول الطفل إلى شخص داعشي تمامًا أو إلى طفل يكره الأديان على وجه الإطلاق.



