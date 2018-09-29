الأمم المتحدة تدعو المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى اجتماع

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الألماني، هورست كوهلر، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى مباحثات تعقد يومي 4 و5 ديسمبر بجنيف، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية اليوم السبت.







وأوضحت هذه المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أنه تم توجيه رسائل الدعوة للأطراف الأربعة التي عليها أن ترد قبل 20 أكتوبر2018.







وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أكد في منتصف الشهر الجاري أن إيران تتطلع بدعمها حركة "بوليساريو" لتوسيع هيمنتها في شمال وغرب أفريقيا، خاصةً في البلدان المطلة على الواجهة الأطلسية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بمواجهة "الهجوم الذي تشنه طهران في أفريقيا".