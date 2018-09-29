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حزب المحافظين البريطاني يواجه حرجا بسبب خلل أمني إلكتروني

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:21 م
حزب المحافظين البريطاني يواجه حرجا بسبب خلل أمني إلكتروني
حزب المحافظين البريطاني
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وكالات
 

واجه حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، اليوم السبت حرجا، بسبب خلل أمني إلكتروني، أدى إلى كشف التفاصيل الشخصية لاتصالات وزراء كبار وشخصيات أخرى بارزة في التطبيق المخصص للمؤتمر السنوي للحزب.


واكتشفت، دون فوستر، الكاتبة بجريدة "ذا جارديان" البريطانية، أن خللا في هذا التطبيق سمح للناس بالدخول عليه مثل أي شخص من المشاركين في هذا المؤتمر لأنه لا يتطلب ببساطة سوى إدخال عنوان البريد الإلكتروني، وفقا لرويترز.


وأدى هذا إلى إمكانية الحصول على أرقام الهواتف المحمولة لكل الحاضرين في هذا المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، ويحضر المؤتمر صحفيون وأعضاء في الحزب ونواب ووزراء في الحكومة.


وأوضحت فوستر على "تويتر" كيف أنها تمكنت من الدخول إلى النظام بوصفها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من حزب المحافظين، وذكرت وسائل إعلام أنه جرى سد الثغرة في هذا التطبيق.


وكشف صحفي على موقع "بازفيد" أن وزيرين حاليين على الأقل تلقيا اتصالات هاتفية من الجمهور نتيجة لهذا الخلل.

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