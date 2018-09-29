كردي يوضح موقف مجلس الجبلاية من ترشح "شوبير" في الانتخابات التكميلية

أوضح كرم كردي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة موقف مجلس الجبلاية من ترشح أحمد شوبير وعاصم مرشد في الانتخابات التكميلية للجبلاية.





وقال "كردي" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " لم اتوقع فتح باب الترشح لإنتخابات اتحاد الكرة، وفوجئت بإتخاذ المجلس قرار فتح باب الترشح في الاجتماع الأخير".



