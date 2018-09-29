كردي يوضح موقف مجلس الجبلاية من ترشح "شوبير" في الانتخابات التكميلية
السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:28 معلاء خليف
أوضح كرم كردي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة موقف مجلس الجبلاية من ترشح أحمد شوبير وعاصم مرشد في الانتخابات التكميلية للجبلاية.
وقال "كردي" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " لم اتوقع فتح باب الترشح لإنتخابات اتحاد الكرة، وفوجئت بإتخاذ المجلس قرار فتح باب الترشح في الاجتماع الأخير".
وأضاف: " اعلان مجلس الجبلاية فتح باب الترشح للإنتخابات يعني الترحيب بوجود أي مرشح وأي عضو مهما كبر حجمه أو صغر".
وتابع: " أحمد شوبير بالتأكيد سيكون إضافة قوية لمجلس إتحاد الكرة بفضل خبراته الكبيرة وعلاقاته المهمة وكذلك ارائه، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد مرشد شخصية محترمة ويمتلك خبرات ادارية كبيرة ستفيد المجلس بالتأكيد".