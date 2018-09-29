خارجية كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي يجب أن يتم بالتدريج

قال وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونج هو، إن عملية نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية يجب أن تتم بشكل تدريجي تصحبها إجراءات لبناء الثقة مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت، "إن موقفنا هو ضرورة تنفيذ نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية جنبا إلى جنب مع تأسيس نظام للسلم يقوم على مبدأ الإجراءات المتزامنة والمتدرجة، ولنبدأ بما يمكننا القيام به، إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة".

وتابع: "من دون أي ثقة لدى الولايات المتحدة، لن تكون ثمة ثقة في أمننا القومي، وفي ظل تلك الظروف، لن نكون أول من ينزع سلاحه بشكل أحادي".





وأكد الوزير عزم بيونج يانج على تنفيذ مخرجات قمة سنغافورة بين زعيمي البلدين الكوري الشمالي كيم جونج أون والأمريكي دونالد ترامب.





وعقدت في 27 أبريل الماضي قمة تاريخية جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جي إن، على الخط الفاصل من المنطقة منزوعة السلاح النووي بين الدولتين.





وصدر عن هذه القمة بيان مشترك، أكد نية الزعيمين، السعي لنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.





وأعلن زعيم كوريا الشمالية أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 أبريل، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة لذلك "لأنها استكملت التسلح النووي".