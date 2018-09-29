إيدي ميرفي يرتبط رسميًا بصديقته بعد حملها منه

كشفت أحدث صورة لعارضة الأزياء الأسترالية بيجي باتشر عن انتظارها لمولودها الأول من صديقها النجم الكوميدي القدير إيدي ميرفي.

وبذلك سيصبح إيدي أب للمرة العاشرة، حيث يمتلك 9 أبناء من زوجاته وصديقاته السابقات، رغم أنه حتى الآن لم يتخطى سن الـ 57.

وعلى خلفية ذلك قرر ميرفي الارتباط رسميا بصديقته بيجي باتشر، التي ظهرت في أحدث ظهور لها مرتدية لخاتم خطبة من الألماس.

وكانت قد بدأت العلاقة العاطفية بين الثنائي إيدي وبيجي باتشر منذ عام 2016 بعد انفصاله عن زوجته الثانية في ذلك الوقت.