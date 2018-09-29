خبير لوائح يطالب مرتضى منصور بسرعة التظلم ضد عقوبة "الكاف" والتعامل بـ"حنكة" مع الأوليمبية





علق محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية، على قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بإيقاف مرتضي منصور رئيس الزمالك لمدة عام عن مزاولة أي نشاط رياضي أو حضور أي مناسبة رياضية أفريقية، وكذلك قرار اللجنة الأوليمبية بشأن إيقاف "مرتضي" ونقل جميع مباريات الزمالك خارج ملعبه.





وقال "فضل الله" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " هذه أول واقعة يتم خلالها توقيع عقوبة على رئيس نادي بهذه الطريقة سواء من الاتحاد الأفريقي أو اللجنة الأوليمبية، ولا يستطيع أحد الاجابة عن سؤال لماذا لم يحدث ذلك من قبل؟".





وأضاف: " الاتحاد الدولي واللجنة الأوليمبية الدولية تعكف في الفترة الاخيرة على إجراء تعديلات واسعة على لوائح الإنضباط والأخلاق".





وتابع: " الإتحاد الأفريقي أصدر قراره بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عام مع حق الطعن عليه أمام لجنة التظلمات بالكاف".





وأردف: " اطالب الزمالك بسرعة التظلم أمام لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لضمان حقه، وحال عدم موافقته على القرار، يستطيع التصعيد فيما بعد بالتظلم للاتحاد الدولي وأمام المحكمة الرياضية الدولية".





وواصل: " نصيحتي دائمًا ان التعامل مع المنظمات الدولية يجب أن يكون بهدوء ووفقًا للقوانين".





وأضاف: "اذا تم قبول طعن رئيس الزمالك على عقوبة الكاف يتم تجميد العقوبة، اما اذا تم رفض الطعن سيتم تطبيق العقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم".





واستطرد: "اللجنة الأوليمبية قررت تجميد أو تعليق للنشاط لحين الاستماع لملابسات الواقعة..واطالب رئيس الزمالك بالذهاب إليها والتحدث معهم بهدوء، خاصة وان التعامل مع المنظمات الدولية يحتاج لـ"حنكة"".





وأتم: " في حال عدم تنفيذ الزمالك قرارات الاتحاد الافريقي واللجنة الأوليمبية بعد رفض طعن الزمالك، سيتم اعتباره مهزومًا في كل مباراة أفريقية يتم خرق القرار بها".



