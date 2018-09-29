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خبير اقتصادي: زيارات الرئيس السيسي الخارجية تركز على جذب الاستثمارات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:19 م
خبير اقتصادي: زيارات الرئيس السيسي الخارجية تركز على جذب الاستثمارات
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رقية جمال
 
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخارجية تركز بشكل أساسي على جذب الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن مصر اليوم أصبحت ثاني أفضل عائد استثماري على مستوى العالم، وأصبح لديها بنية تحتية جيدة، بعد توقف مصر عن استيراد الغاز المسال، واكتشاف حقل ظهر، والذي سياسهم في تصدير مصر للغاز اعتبارًا من العام المقبل، بما يساهم في توفير العملة الأجنبية.

وتابع، أن الرئيس السيسي، منذ توليه منصبه أيقن أن مشكلة مصر هي الاقتصاد، وبحث كيفية الخروج من عنق الزجاجة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
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