سعر البلاديوم يقترب من تجاوز الذهب لأول مرة منذ 16 عام

صعد سعر معدن البلاديوم بشكل قوي بلغ 30% تقريباً خلال الـ6 أسابيع الماضية، ليكون على الطريق الصحيح ليصبح أكثر سعراً من الذهب للمرة الأولى في 16 عاماً.





وقفز سعر العقود الآجلة لمعدن البلاديوم من 837.20 دولار للأوقية في منتصف أغسطس إلى 1072 دولار للأوقية مع إغلاق جلسة اليوم الجمعة، وهي أعلى تسوية منذ يناير الماضي.





وكان سعر البلاديوم، والذي يستخدم على نطاق واسع في السيارات التي تعمل بالبنزين، صعد في يناير الماضي أعلى 1100 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق منذ بدء السجلات في عام 1984، بحسب تقرير لـ"ماركت وتش".





وبحسب شركة الكيماويات المتخصصة "جونسون ماثي"، فإنه من المتوقع أن يرتفع طلب السيارات على البلاديوم إلى مستوى قياسي يبلغ تقريباً 8.6 مليون أونصة في العام الحالي بعد أن سجل أعلى مستوى في تاريخه عند 8.4 مليون أونصة في العام الماضي.





وفي عام 2015، اعترفت شركة "فولكس فاجن" بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات لبعض السيارات التي تعمل بالوقود في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى.





وذكرت الشركة أن الطلب على البلاديوم تجاوز المعروض بمقدار 801 ألف أوقية في عام 2017، وهو أكثر بكثير من العجز البالغ 89 ألف في عام 2016، كما تتوقع عجزاً آخر هذا العام بنحو 239 ألف أوقية.





ويتزامن الطلب القوي على البلاديوم مع تشديد الإمدادات العالمية من المعدن الأبيض.





ومن المتوقع أن يقفز سعر البلاديوم إلى 1200 دولار للأوقية في العام الحالي و1400 دولار للأوقية في العام المقبل، وفقاً لما ذكره "مايكل جونز" الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاتنيوم.





ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 1190 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، بلغ سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديوم 1087.50 دولار للأوقية.