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سيارة "أودي" الجديدة تخطف أنظار زوار معرض أوتوماك فورميلا 2018 (صور)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:10 م
سيارة أودي الجديدة تخطف أنظار زوار معرض أوتوماك فورميلا 2018 (صور)
أودي A3
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شاركت أودي في معرض أوتوماك فورميلا لهذا العام بقوة، وقدمت لزوار هذا الحدث الهام بسوق السيارات المصري مجموعة متميزة من أهم سياراتها التي تلبي احتياجات كثير من الجماهير ومحبي سياراتها، حيث تضمن جناح أودي هذا العام هذه المجوعة التالية من السيارات:

أودي A3:
قدمت أودي مصر في المعرض نسخة سيدان من سيارتها A3، حيث حملت هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1000 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة 7 سرعات من فئة S-tronic، ومعه يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية.

أما عن التجهيزات الموجودة كمكون أساسي بالسيارة فتتضمن عجلة قيادة مغطاة بالجلد متعددة الاستخدامات، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي 8 سماعات، وتكييف أوتوماتيكي، وشاشة ملونة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي وعرض الخرائط، وبلوتوث، وسنسور خلفي، ومصابيحLED خلفية.

وبالنسبة لوسائل الأمان بالسيارة فتضم نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات، ومصابيح ضبابية أمامية، ونظام لمراقبة أحزمة الأمان، ومكان مخصص لتركيب مقاعد الأطفال بالمقعد الخلفي للسيارة.
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