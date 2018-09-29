ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة النجوم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:13 م
مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة النجوم
طباعة
علي نبوي
 

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة النجوم غداً ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.


وضمت القائمة كلا من :-


عامر عامر – محمد رجب – أحمد شديد قناوي – السيد الشبراوي – أحمد دويدار – محمد عادل – معاذ الحناوي – محمود البدري – عبدالرحمن فاروق – كابونجا – وليد حسن – أونوش – كريم لالا – غنام محمد – موسى دياوارا – عبدالعزيز – محمود حمادة – أحمد يحيى.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
19:35
1
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
0
x
18:00
1
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
1
x
19:30
1
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
3
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
2
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
2
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
2
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
1
x
18:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
0
x
20:45
0
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
3
x
15:00
1
لاتسيو
يوفنتوس
3
x
18:00
1
نابولي
انتر ميلان
0
x
20:30
0
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 9:50:15 PM