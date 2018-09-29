مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة النجوم

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة النجوم غداً ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.





وضمت القائمة كلا من :-





عامر عامر – محمد رجب – أحمد شديد قناوي – السيد الشبراوي – أحمد دويدار – محمد عادل – معاذ الحناوي – محمود البدري – عبدالرحمن فاروق – كابونجا – وليد حسن – أونوش – كريم لالا – غنام محمد – موسى دياوارا – عبدالعزيز – محمود حمادة – أحمد يحيى.