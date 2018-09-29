دورتموند يرتقي لصدارة البوندزليجا برباعية في ليفركوزن

تمكن بوروسيا دورتموند، من العودة في اللقاء، وتحقيق الفوز على مضيفه باير ليفركوزن، بنتيجة 4-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الألماني.

تقدم باير ليفركوزن مبكرا عن طريق الظهير ميتشيل فايزر، قبل أن يضيف زميله جوناثان تاه، الهدف الثاني للفريق، في الدقيقة 39.

وبعد مرور 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني، نجح جاكوب برون لارسن، في تقليص الفارق بعد تسجيل الهدف الأول للضيوف، في الدقيقة 65، قبل أن يتمكن زميله ماركو رويس من إدراك هدف التعادل لدورتموند.

ورفض المهاجم باكو ألكاسير أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة، بعد أن قام بتسجيل ثنائية في الدقيقتين 85 و(90+4).

وبهذا الفوز، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند ست نقاط في المركز الـ 12.