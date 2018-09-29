في عيد ميلادها الـ31.. إليكِ أسرار "هيلاري داف" للمحافظة على جمالها عبر السنين (صورة)

عرِفت الممثلة هيلاري داف الشهرة وهي مراهقة بعد حصولها على دور البطولة في سلسلة Lizzie McGuire على قناة ديزني عام 2001. حصلت من بعدها على أدوار بطولية وغير بطولية، فضلاً عن دخولها مجال الغناء. طيلة تلك الفترة وصولاً إلى عامنا الحالي، فاجأت هيلاري داف الجميع بحفاظها على جمالها الطبيعيّ وبشرتها الشابة والنضرة رغم تقدمها بالسنّ. هي اليوم تحتفل بعامها الـ31 وإذا نظرنا إلى صورها اليوم، نرى فيها جمال تلك المراهقة في بداية الألفية الثانية لكن بصورة أنضج. رغم كل إنشغالات العمل والأمومة، تسعى هيلاري داف دائماً للمحافظة على جمالها ورشاقتها، إليكِ أبرز أسرارها.





زيت جوز الهند وبذور القهوة للبشرة

تحرص هيلاري داف على ترطيب وجهها باستخدام المستحضرات التي تحتوي على زيت جوز الهند. كما أنها تستعين بهذا الزيت لإزالة المكياج عن وجهها. تعتبر أنها خطوة أساسيّة لتسمح لمسامات بشرتها أن تتنفس، فغالباً ما تنشر صور عبر انستقرام من دون مكياج. أما فيما يتعلق بمحفاظتها على لمعان وترطيب ساقيها، فهي تستخدم مزيج زيت جوز الهند مع بذور البنّ المطحونة لفركهما.





الأقنعة لعيون مضيئة

لطالما جذبت هيلاري داف أضواء الكاميرا بسبب عيونها المضيئة، فهي تحافظ على صحّة عيونها من خلال خطوات عدّة. كخطوة أولى، أفصحت أنها تضع الـ الخاصة بها في الثلّاجة Jade Roller (بكرات Derma الصينيّة التقليديّة المصنوعة من حجر اليشم التي تعزّز عمليّة إزالة السموم من البشرة)، لتعود وتستعملها لتحارب الإنتفاخ تحت العيون. كما أنها تستخدم الأقنعة التي تحفز تدفق الدمّ حول العيون. بالنسبة لصحة رموشها، تحرص هيلاري داف على وضع سيروم خاص للرموش.





شامبو سيلفر

تسعى هيلاري داف إلى المحافظة دوماً على لون شعرها الأشقر الفاتح كي لا يتحول إلى لون الأصفر الباهت. من هنا تستخدم دوماً شامبو سلفر (ذات اللون الأرجواني). كما أنها تبتعد عن الشامبو ذات الرغوة الكثيفة وتستبدله بشامبو الكريم للمحافظة على صحّة شعرها





نظام غذائي سليم

أشارت هيلاري داف إلى أنها لم تحرم نفسها يوماً من أي نوع من المأكولات بل أنها تعتمد نظام غذائي صحيّ ومعتدل، خالي من السكر والغلوتين. فهي لا تعتقد أن رشاقة الجسم تكمن في النحافة المبالغ بها.





ممارسة الرياضة

تحرص هيلاري داف على ممارسة الرياضية 4 أو5 مرات في الأسبوع، إن كان من خلال المشي البطيء، الركض أو حتى المشاركة في صفوف الرياضة على أنواعها. تهتم برشاقة القسم الأسفل من جسمها، ومن أهم الحركات الرياضية لديها هي رفع الأوزان الثقيلة خلال القيام بالقرفصاء. كما أنها تعير اهتمام لتمرين الأرداف. تعتقد هيلاري داف أن التمارين الرياضية تفيدها على صعيد الصحة الجسدية والنفسية، وتخلّصها من ضغوط اليوم.