"البترول": سنلبي احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستودع عصر استيراد الغاز الطبيعي نهائيا.



وقال "عبد العزيز" في مداخلة هاتفية على قناة "TeN"، اليوم السبت، إن الاستراتيجية الموجودة ويقودها وزير البترول تكثف أعمال البحث عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات ومناقصات، والانتاج زاد لأكثر من 6 مليار متر مكعب.



وأضاف أن الانتاج زاد وسنكتفي، وسيكون بمقدورنا توفير احتياجاتنا من الغاز في الصناعة والكهرباء، مواصلا: "عندنا حقول كثيرة ونحن قادرين على تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي".



ويعود جزء كبير من الفضل في وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى حقل ظهر العملاق، والذي ارتفع انتاجه بشكل سريع، من 350 مليون قدم مكعب يوميا منتصف ديسمبر الماضي إلى 2 مليار قدم مكعب غاز حاليا، ومن المقرر وصوله إلى 2.7 مليار قدم يوميا بنهاية العام الحالي.

