أمين تنظيم "مستقبل وطن": نجنى نتائج زيارة الرئيس لأمريكا اقتصاديًا قريبًا





قال المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية شهدت الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة وفى مقدمتها الجانب الاقتصادي والتى سيترب علية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خاصة بعد الإشادات التى حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نجحنا فيه نجاحا باهرا.





وتابع "هلال" في تصريحات صحفية، أن مصر الآن تعيش حالة من النضج الاقتصادي وهو ما يظهر بكل وضوح بإعلان وزير البترول أننا أوقفنا استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج بشكل نهائى، وهذا يرجع نتيجة قرارات الاصلاح الاقتصادى الشامل وإعادة ترسيم الحدود البحرية مع عدد من الدول، وهو ما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح.





وأوضح" هلال" أن مصر تسعى؛ لأن تتحول لمركز كبير في تداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبير في حق ظهر وغيرها.



