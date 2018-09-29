أحمد موسى: "أردوغان" لم يكن له مكان على مأدبة غداء القادة في نيويورك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مظاهرات حاشدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ألمانيا احتجاجًا على زيارته، واصفًا إياه بالديكتاتور والطاغية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن شعوب العالم تحتكر أردوغان، معلقًا: "هتلر يحكم تركيا".



وتابع: "الرئيس التركي خدع شعبه وادعى كذبًا أنه رفض حضور مأدبة غداء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والحقيقة أنه لم يكن لديه مكان على الطاولة".

